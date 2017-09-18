القبض على عربي تخصص بسرقة المساجد في فرنسا ( فيديو )

رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في أحدى المساجد في مدينة ليل الفرنسية شابا تبين من التحقيقات أنه مغربي الجنسية، بتهمة السطو على #المساجد وسرقة أموال زكاة المسلمين الموجودة بها.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يقوم بإفراغ محتويات صندوق لجمع التبرعات ، قبل أن يغادر المسجد، فيما أكدت وسائل إعلام محلية في مدينة ليل، أن الشخص نفسه نفذ سلسلة عمليات سرقة من النوع نفسه، وفق ما اوردت وكالة سبونتيك الروسية، وكان اللص يتبع أسلوبين في سرقة المساجد، إما أن يدخل برفقة المصلين ويختبئ داخل المسجد إلى أن ينصرف الجميع ويغلق، أو يلجأ إلى اقتحامه ليلًا بالقوة.

وتمكنت الشرطة الفرنسة من القبض على الشاب، حيث مثل المتهم أمام قاضي التحقيق ، بعد تمكنه من تنفيذ مجموعة من عمليات السرقة شمال فرنسا وضواحيها.