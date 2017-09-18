النمسا : تركي يقتل زوجته و أطفاله قبل أن ينتحر

قام نمساوي من أصل تركي، يبلغ من العمر 38 عاماً، بقتل عائلته قبل أن ينتحر، في مدينة هوهينيمز، يوم السبت، وأعلنت النتيجة الأولية للتشريح أمس الأحد.

وقالت صحيفة “دي بريسه” النمساوية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه ووفقاً لما ذكره المكتب الجنائي لمقاطعة “فورارلبيرج”، فإن الضحايا الثلاثة قتلوا نتيجة طعنات سكين، وكان هناك أيضاً طعنات سكين في جثة الجاني.

وهاجم الجاني، وهو من سكان المدينة من أصل تركي، زوجته البالغة من العمر 33 عاماً، في المطبخ، حاملاً بيده مطرقة صغيرة، ليهوي بها على رأسها، وأتبعها بطعنات سكين، أجهزت على الضحية، وبعد ذلك قام بقتل ابنتيه البالغتين الرابعة والسابعة من العمر، بنفس الطريقة.

وقام الجاني بعد ذلك بطعن نفسه في الصدر، إلا أنه كان لا يزال قادرا على الحركة، ليتوجه إلى حمام الشقة، الكائنة في الطابق الثالث من المبنى السكني، ليلقي بنفسه من النافذة.

وفي ذلك الوقت، من صباح يوم السبت، قامت الشرطة بفتح باب الشقة عنوة.

وأعلنت الشرطة بأن الجاني لم يكن لديه مفاتيح الشقة، حيث أن الزوجة قد حصلت على أمر شرطي بطرد الجاني، وحظر دخوله إلى المنزل.

وذكرت إدارة شرطة الولاية بأنه “يفترض بأن الزوجة قد فتحت باب الشقة للجاني، وهذا ما أكده أقوال الشهود، الذين ذكروا بأنه، على الرغم من حظر الدخول، كان هناك تواصل بين الزوجين في كثير من الأحيان”.