بالفيديو .. أحلام تحتفل بعيد ميلاد مديرة منزلها و تهديها أقراطاً ماسية

احتفلت المغنية الإماراتية #أحلام_الشامسي بعيد ميلاد مديرة منزلها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على #إنستغرام .

وحملت أحلام كعكة عيد الميلاد لمديرة منزلها، مصحوبة بغناء هدية عيد الميلاد الشهيرة، وطلبت منها أن تتمنى أمنية قبل أن تطفىء الشموع، ثم قدمت لها هدية أقراط ماسية ثمينة، بحسب ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، الأمر الذي تسبب في مفاجأة مديرة المنزل.

واحتفلت أحلام في شهر أبريل/ نيسان 2017، باعتناق مديرة منزل أخرى الإسلام، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالثبات.