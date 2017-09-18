بالفيديو .. المغني اللبناني وائل جسار يعتذر لجورج وسوف

اعتذر المغني اللبناني وائل جسار للفنان السوري جورج وسوف، عن تصريحه الذي انتشر مؤخرًا حول مطالبته الأخير بالاعتزال، مؤكدًا أن هذا التصريح تم فهمه بشكل خاطئ.

ونشر جسار مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلًا : “أنا من مدرسة سلطان الطرب جورج وسوف، وأعتز وأتشرف أني من مدرسته”.

وأضاف: “إذا تم فهم كلامي خطأ فأعتذر من كل قلبي، كنت أقصد أنه صحيًا -الله يطول في عمره ويعطيه الصحة- نراه مرهقًا وهذا كل ما قصدته”.

وتابع وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز: “يمكن أنا إذا وصلت لهذه المرحلة فهي من خلال صوته، وكل شيء تعلمته على يده، أنا أعتذر إذا تم فهم كلامي خطأ وأنا من أكثر المعجبين بسلطان الطرب جورج وسوف”.

وأثارت النصيحة التي وجهها جسار إلى وسوف، خلال لقاء إذاعي، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته أبو وديع بالاعتزال حفاظًا على صحته.