بالفيديو .. زرافات نادرة بيضاء اللون تظهر في كينيا

تمكن أفراد الحراسة في إحدى المحميات الكينية من تصوير مقطع فيديو أظهر زرافات نادرة تتجول في محمية شمالي شرق البلاد.

وتظهر #الزرافات بلون أبيض اكتسبته نتيجة التعرض لطفرات وراثية، وفقاً لقناة روسيا اليوم، وحسب تقارير أوردتها وكالة “UPI” الأمريكية فإن الزرافات التي تمكن حراس المحمية من تصويرها أصيبت بمرض البهاق الذي يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للون البشرة.

يذكر أن زرافات بيضاء شوهدت لأول مرة العام 2016 في تنزانيا، ويبدو أنها انتقلت الآن إلى كينيا.