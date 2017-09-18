جهاز ألعاب ” نينتندو ” الكلاسيكي بالأسواق عام 2018

أعلنت شركة #نينتندو عن إطلاق جهاز الألعاب NES Classic Edition مرة أخرى في الأسواق خلال 2018.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستقوم بطرح أعداد كبيرة من الإصدار الجديد لجهاز الألعاب الكلاسيكي، الذي يزداد الطلب عليه بشدة، خلال فصل الصيف من العام القادم.

وفي واقع الأمر فإن شركة نينتندو قامت بإيقاف إنتاج جهاز الألعاب الكلاسيكي، وهو ما أدى إلى اعتباره من الأجهزة النادرة وارتفع سعره في سوق الأجهزة المستعملة، ويعتبر جهاز الألعاب NES Classic Edition بمثابة إصدار مصغر من نظام Nintendo Entertainment System، الذي يعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم ويشتمل على 30 لعبة مثبتة مسبقاً، ويتم توصيله بأجهزة التلفاز الحديثة.

وقامت شركة نينتندو بإنتاج أعداد أكبر من الإصدار الكلاسيكي من جهاز Super Nintendo المقرر إطلاقه أواخر سبتمبر (أيلول) الجاري، وكذلك جهاز SNES Classic Edition. وتأتي أجهزة الألعاب المحدثة، والتي تعود إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، مثبت بها 21 لعبة بشكل مسبق. ( DPA )