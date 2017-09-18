داخلية بشار الأسد تكشف عن قيمة “جوازات السفر السورية” التي تم منحها خلال العالم الجاري

كشفت إحصائيات وزارة داخلية النظام أن عدد الجوازات التي منحتها إدارة الهجرة والجوازات خلال العام الجاري أكثر من 367 ألف جواز سفر .

وبلغت قيمة الجوازات المستوفاة، بحسب صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، نحو 3,776 مليارات ليرة على حين بلغت قيمة ما تم منحه خارج القطر أكثر من 41 مليون دولار.

وبحسب تصنيف لموقع “وورلد أطلس” في آذار من العام الماضي، فإن كلفة إصدار الجواز السوري (حتى غير السريع) هي الأغلى في العالم، وذلك قبل القانون الذي يرفع سعر الجواز السوري.

أما تصنيف Henley & Partner، فقد أظهر أن جواز السفر السوري حل في المرتبة 101 من حيث القوة من أصل 104 جوازات سفر.

ولا يعتبر الجواز السوري الأغلى ثمناً والأضعف حول العالم فقط، بل هو أيضاً “الأقل صلاحية”، حيث يمنح النظام معظم السوريين في الخارج مدة سنتين فقط عند تجديد الجواز أو الحصول على جواز جديد.

ومنذ اندلاع الثورة، عمل بشار الأسد على حرمان معارضيه من الحصول على أو تجديد جوازات سفرهم، ما دفع مئات الآلاف من السوريين إلى استخدام جوازات سفر مزورة، أو دفع مبالغ باهظة لمرتزقة النظام وسماسرته، مقابل الحصول على جواز سفر، في ظل فشل الأمم المتحدة أو “أصدقاء سوريا” بإيجاد أي حل بديل.