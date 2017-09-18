جوزيه مورينيو : كل ما يقال عن بول بوغبا شائعات

جوزيه مورينيو : كل ما يقال عن بول بوغبا شائعات

نفى مدرب #مانشستر_يونايتد ، #جوزيه_مورينيو ، التكهنات التي تشير إلى ابتعاد لاعب الوسط #بول_بوغبا لفترة طويلة بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، خلال فوز الفريق على بازل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب البرتغالي عقب فوز يونايتد 4-0: “لا أعرف للأمانة ما إذا كان سيبتعد 12 أسبوعاً، أم 12 يوماً”.

وأضاف: “أي تعليق أو شائعات أخرى ستكون خاطئة إجمالاً، لأننا لا نعرف مدة الابتعاد.. تم تشخيص حالة اللاعب في البداية عقب المباراة لمعرفة حالة العضلة وما إذا كان هناك أي نزيف”.

وتابع: “القرار سيتخذ بعد نحو أسبوع لمعرفة حقيقة الإصابة، وفقاً للفحوصات الخاصة بالإصابة كما ذكرت من قبل، كل ما قيل هي مجرد معلومات غير ذات قيمة”. ( reuters )