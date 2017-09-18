حزب الله : الأمن و الأمان في لبنان هو بسبب منعنا سقوط سوريا

قال ​ النائب ​اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله​ أن “​الأمن​ والأمان الذي يتوفر اليوم في ​لبنان​ هو بسبب منعنا سقوط سوريا بيد التكفيريين، من خلال اختيارنا للتوقيت المناسب للتدخل ولحماية بلدنا، وبذلك انتهى التهديد العسكري للبنان، وبقي التهديد الأمني الذي تمثله خلايا تكفيرية وجماعات تتربص ببلدنا، وهو كان موجوداً منذ اليوم الأول، ولكننا استطعنا أن نحد من تأثيره عندما ذهبنا لمواجهة هذه الجماعات في ​يبرود​ و​القصير​، وضربنا مخابئها ومخازن السيارات المفخخة والأسلحة لديها في كل هذه الجرود، واستطعنا أن نوفر حماية أمنية وعسكرية للبلد.

وتابع ” هناك من يحاول اليوم أن يثير خوفاً وقلقاً في صفوف اللبنانيين، لأنهم لم يستطيعوا أن يهضموا هذا الانتصار الكبير الذي تحقق”، مشددا على اننا “في زمن الانتصارات، وقد انتهينا من مرحلة النكبات والنكسات والهزائم. فمنذ أن قال هذا الكلام أمين عام ​حزب الله​ سماحة السيد ​حسن نصر الله​ حفظه الله في شهر أيار من العام 2000 حتى اليوم، ونحن نخوض الحروب والمواجهات دفاعاً عن شعبنا وبلدنا على مدى 17 عام، وما كنا نجد سوى النصر تلو النصر،”.

وحزب الله حليف قوي للنظام السوري وكان قد أرسل مئات المقاتلين للقتال إلى جانب قواته.