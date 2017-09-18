دمشق : رصاصة طائشة خلال تشييع قتيل من إحدى ميليشيات بشار الأسد تقتل ” ابن كنيسة الصليب للروم الأرثوذوكس بدمشق و خادمها ” ( فيديو + صور )

دمشق : رصاصة طائشة خلال تشييع قتيل من إحدى ميليشيات بشار الأسد تقتل ” ابن كنيسة الصليب للروم الأرثوذوكس بدمشق و خادمها ” ( فيديو + صور )

قتل رصاص ميليشيات بشار الأسد الطائش، شاباً في مدينة دمشق، في حادثة بات تكرارها أمراً اعتيادياً.

وذكرت وسائل إعلام موالية أن الشاب “طوني سام عبود” أصيب برصاصة طائشة في منطقة باب توما قبل أيام، حيث اخترقت رأسه فدخل في غيبوبة، ثم فارق الحياة، أول أمس السبت.

ووصفت مصادر تناقلت نبأ وفاة عبود، مقتله بالقول: “استشهد نتيجة رصاص طائش يطلقه الجهلة والمتمردين وصغار العقول باعتقاد منهم بأن الشهيد الذي يشيعوه سيكون ذا مرتبة عالية بحسب كمية الرصاص الذي يطلق بهذه العادة العثمانية البالية”.

وقالت شبكات إخبارية محلية، إن عبود (الصور) هو “ابن كنيسة الصليب للروم الأرثوذوكس بدمشق و خادمها”.