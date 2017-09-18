رئيس وزراء الأسد : الحكومة السابقة استنفدت 14 مليار دولار من الاحتياطي و حكومتي لم تصرف دولاراً .. و زيادة الرواتب ممكنة لكن ما هي النتيجة ؟

رئيس وزراء الأسد : الحكومة السابقة استنفدت 14 مليار دولار من الاحتياطي و حكومتي لم تصرف دولاراً .. و زيادة الرواتب ممكنة لكن ما هي النتيجة ؟

قال رئيس وزراء الأسد، عماد خميس، خلال الجلسة التي عقدها أم الأحد، بعد انقطاع دام أكثر من شهر ونصف، إن مناقشة زيادة الرواتب مع لجنة السياسات الاقتصادية، بينت أنه من الممكن زيادة الرواتب، مضيفاً: “لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد”.

وكشف أن حكومة الأسد السابقة صرفت منذ عام 2013 وحتى عام 2014، 14 مليار دولار من الاحتياطي، وازداد خلالها معدل التضخم من مائة بالمائة إلى ألف بالمائة.

ولم يكشف خميس عن معدلات التضخم أو الاحتياطي الأجنبي في خزائن الأسد حالياً، إلا أنه قال إن حكومته لم تصرف دولاراً واحداً منذ أكثر من عام.

وقال خميس إن أكثر من 15 ألف شخص قاموا بتسوية أوضاعهم، مشيراً لأكثر من 76 مليار ليرة (أقل من 150 مليون دولار أمريكي) لإعادة إعمار المناطق التي استعاد جيش الأسد السيطرة عليها.

وتحدث خميس عن توفير المزيد من مصادر المياه الآمنة، والقيام بأعمال تأهيلٍ كاملةٍ وشاملة للمصادر القائمة، كتأهيلٍ منشآت نبع الفيجة بكلفةٍ تقديرية إجمالية حوالي7 مليارات ليرة، مع الاستمرار بحفر وتجهيز 36 بئراً لزيادة كميات المياه المؤمّنة لمدينة دمشق وريفها، وتأهيل منشآت وشبكات مياه حلب المتضررة في الخفسة وسليمان الحلبي، وإعادتها للخدمة، بكلفةٍ إجمالية نحو 8 مليارات ليرة، مع الاستمرار بتنفيذ مشروعات خطة الطوارئ لمدينة حلب بكلفةٍ تقديرية إجمالية نحو 13 مليار ليرة.