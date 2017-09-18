رسمياً .. كارباخال يمدد عقده مع ريـال مدريد

أكد ريال_مدريد ، أنه اتفق مع المدافع #داني_كارباخال على تمديد التعاقد لمدة عامين، ليبقى في صفوف بطل أوروبا و #إسبانيا حتى 2022.

وأثبت الظهير الأيمن نفسه مع ريال مدريد، بعد عودته من باير ليفركوزن في 2013.

وقال النادي في بيان: “وافق ريال مدريد وداني كارباخال على تمديد التعاقد، ليستمر في النادي حتى 30 يونيو (حزيران) 2022”.

وكارباخال، الذي فاز بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، وبلقب للدوري الإسباني منذ عودته ضمن عدة بطولات أخرى، هو ثالث لاعب يوقع عقداً جديداً مع الريال هذا الأسبوع بعد مارسيلو، وإيسكو. ( reuters )