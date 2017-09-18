سيدة بريطانية تنجب بولادة طبيعية أضخم طفل بالعالم

أنجبت امرأة #بريطانية طفلاً، يعتقد أنه من أضخم المواليد في العالم، حيث بلغ وزنه 12 رطلاً و4.5 أوقية (حوالي 5.8 كيلوغرام)، وهو تقريباً ضعف الحجم الطبيعي للمواليد.

وولد الطفل ثيو براون في 6 سبتمبر الجاري، بعد أن أمضت والدته ست ساعات في #مخاض مستمر انتهى بولادته، وقد جاء ثيو بولادة طبيعية في مركز بلاكبيرن للولادة، وأبقي في المستشفى لبعض الوقت، بسبب عدوى اليرقان التي ألمت به، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، لكنه الآن في منزل العائلة في هاروود العظمى، في لانكشاير، مع والديه باولا وغاريث.

بعد رؤية حجم المولود الجديد ، اضطر والدا ثيو للتخلي عن ملابس الطفل التي كانا قد اشترياها سلفا، وقاما بشراء الحجم المناسب لمولودهما، وقال والدة الطفل بولا البالغة من العمر 33 عاما: “لم يكن الأمر سهلا، لقد كان شاقا ومتعبا، ولكن النتيجة النهائية كانت رائعة”.

وقال والد الطفل غاريث البالغ من العمر 32 عاما، إن فريق الولادة بالمستشفى قالوا له ولزوجته، إنه أكبر طفل من حيث الحجم يمر عليهم، منذ حوالي خمس سنوات، وأشار الفريق إلى أن ثيو هو الطفل الأضخم من بين 4500 طفل يمكن أن يكونوا بهذه الحجوم الكبيرة ساعة الولادة.

وأضاف والد ثيو: “الآن هو بخير في المنزل، وشقيقته روز البالغة من العمر 5 سنوات بجواره وأحبته جدا”.

وقالت أسرة الطفل إنها كانت تتوقع نوعاً ما أن يكون وزنه كبيرا، حيث إن الطفلين السابقين له كانا بوزن 9 أرطال و3 أوقيات (حوالي 4.1 كيلوغرام) و9 أرطال و8 أوقيات (حوالي 4.3 كيلوغرام)، على التوالي.

وقال غاريث والد الطفل: “كنا نخمن أنه سيكون ضخما، ولكن لم نتصوره بهذا الحجم”، وقد ألغت القابلة موعداً مع طبيب الأسنان لتحضر هذه الولادة غير المسبوقة، وكان جميع الموظفين في المركز قد أبدوا اهتماما بهذا الحدث.

ويقول غاريث: “كان غريبا في ذلك اليوم أن كل الأطفال بأحجام صغيرة، عدا ثيو الذي كان مختلفا عنهم”.

برغم ذلك فإن ثيو لن ينال لقب الطفل الأضخم في بريطانيا الذي جاء عبر ولادة طبيعية وليست قيصرية ، فقد نال ذلك الشرف الطفل جورج من غلوسستر، الذي ولد في فبراير 2013، بوزن قدره 15 رطلا و7 أوقيات (حوالي 7 كيلوغرامات)، ويعتبر متوسط وزن الطفل في المملكة المتحدة حوالي 7 أرطال ما يعادل 3.2 كيلوغرام.