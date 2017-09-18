شاب سعودي يقتل أمه دهساً .. و أشقاؤه يقتلونه بموقع الجريمة

قام شاب سعودي مريض نفسياً بقتل والدته، صباح امس الأحد، وذلك بدھسھا عدة مرات بمركبته على طريق رماح- الرياض، بالقرب من محطة صحاري.

الشاب الذي يبلغ من العمر (27 عاماً)، قام باستدراج والدته، بحجة أن لديه موعداً في مستشفى الأمل لتقوم بمرافقته، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، ثم قام بإنزالها و دھسھا 3 مرات بالسیارة.

وبعد أن انتهى من جريمته أرسل إحداثيات موقع الحادث إلى أشقائه، الذين ھرعوا إلیه وقاموا بالثأر لوالدتھم بقتله في موقع الجريمة.

وتباشر الجهات الأمنية الحادثة لمعرفة دواعي الجريمة.