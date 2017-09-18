صحيفة لبنانية تنشر صور لزوجة ” جورج وسوف” القطرية و طفلته ” عيون “

قالت صحيفة النهار اللبنانية ان “سلطان الطرب” جورج وسوف لايزال حتى اليوم يرفض الحديث عن زواجه الثاني من بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، رغم أنّه رزق منها بطفلة منذ أكثر من عام واطلق عليها اسم عيون، الا أنّ الوسوف حتى الان لم يذهب لرؤية ابنته التي تعيش مع والدتها في قطر، رغم انه يتواصل معها دائماً عبر الهاتف.

واكدت النهار انها حصلت على صور حصرية لعيون التي تبدو قريبة الشبه الى حد كبير من والدها.

من جهة أخرى، لم يصدر حتى الان أي تعليق للوسوف على تصريحات وائل جسار الاخيرة التي طالبه فيها بالاعتزال حفاظاً على تاريخه.

يذكر أنّ الوسوف يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلات منها حفل في فرنسا وآخر في الأردن.