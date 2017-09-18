صحيفة نظامية : ” الأسايش ” تجبر الحسكة لاعتماد الدوام النصفي للطلاب و التلاميذ

بدأت مديرية تربية الحسكة، التابعة لنظام الأسد، بتطبيق الدوام النصفي في عدد من المدارس، لاستيعاب جميع طلاب حي غويران، بعد أن فرضت قوات “الأسايش” الكردية بالقوة، مناهج تعليمية مغايرة لمناهج وزارة التربية.

وشدد محافظ الحسكة جايز الموسى،بحسب صحيفة البعث النظامية “على متابعة مسيرة التعليم في المحافظة وفق المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية، وعدم القبول بأي مناهج أخرى تريد بعض الأطراف فرضها بالقوة”.

وقال إن المحافظة قررت نقل تلاميذ وكوادر اثنتي عشرة مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في الحي، إلى مثيلاتها في الأحياء الأخرى بالمدينة، والبدء بتطبيق الدوام النصفي لاستيعابهم.

كما تم نقل كادر المعهد الصناعي والثانوية الصناعية الى أبي ذر الغفاري الجنوبي، ودمج طلاب وكادر ثانوية أبي ذر الغفاري مع ثانوية أبي تمام.