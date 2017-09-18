” غوغل ” تحذف النسخ الاحتياطية لأجهزة ” أندرويد ” غير النشطة

أوضحت #غوغل من خلال إحدى صفحات الدعم الفني الخاصة بها المسماة “إدارة واستعادة النسخ الاحتياطي لجهاز في غوغل درايف” ما يحدث عند انتهاء صلاحية النسخة الاحتياطية، مما يعني أن النسخة الاحتياطية يمكن أن تنتهي، إلا أن الأسوأ من ذلك هو أن المدة الزمنية لانتهاء صلاحية النسخة الاحتياطية محددة من قبل شركة غوغل بحوالي شهرين من الخمول وعدم الاستعمال.

وتحض جميع النصائح بشكل مستمر على أخذ نسخة احتياطية من البيانات الخاصة بالمستخدمين للتأكد من أنها لا تزال آمنة في حال تعرض الجهاز إن كان حاسب سطح مكتب أو حاسب محمول أو حاسب لوحي أو هاتف ذكي للسرقة أو التلف، إلا أنه يبدو أن هذه النسخ الاحتياطية ليست آمنة لفترة طويلة جداً من الزمن إذا كان نظام التشغيل الخاص بالمستخدم هو أندرويد.

وقد عمدت غوغل سابقاً إلى جعل ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة أفضل تبعاً لعدد من التحسينات التي قامت بإضافتها، وسهلت إلى حد ما عملية التحويل والانتقال بين مختلف أجهزة أندرويد دون الحاجة إلى إعادة كامل عملية الإعداد للهاتف الجديد.

ويفترض المستخدم الذي يقوم باختيار عملية النسخ الاحتياطي من هاتف أندرويد أن هذه النسخة الاحتياطية سوف تكون متاحة إلى أجل غير مسمى، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلا أنه يبدو أن تلك المعلومة خاطئة، حيث أن النسخة الاحتياطية تختفي من المجلد الخاص بها ضمن خدمة غوغل درايف للتخزين السحابي Google Drive Backup.

وتوضح إرشادات الدعم الفني أن النسخة الاحتياطية تبقى موجودة ما دام المستخدم يستعمل جهازه، ولكن إذا لم يجري استعمال الجهاز لمدة أسبوعين فسوف يظهر للمستخدم تاريخ انتهاء الصلاحية أسفل النسخة الاحتياطية، مثل ظهور العبارة التالية “تنتهي الصلاحية خلال 54 يوماً”.

ويؤكد الدعم الفني لخدمة غوغل درايف للتخزين السحابي أنه لا توجد طريقة لاسترداد النسخة الاحتياطية بمجرد انتهاء صلاحيتها وحذفها من قبل الشركة، ولا يجري إرسال أي تنبيه أو إشعار للمستخدم حول الموضوع، والحل الوحيد لمعرفة متى سوف يجري حذف النسخة الاحتياطية هو تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر بجانب النسخة، كما أن المهلة الزمنية قصيرة جداً وتضع أي شخص يحتاج إلى إرسال جهازه إلى التصليح ضمن خطر فقدان جميع البيانات الخاصة به.