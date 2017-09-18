فترة غياب ديمبيلي ضربة موجعة لبرشلونة

أكدت تقارير صحافية، أن نادي #برشلونة الإسباني كشف عن المدة التي سيغيبها #عثمان_ديمبيلي عن صفوف الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البرسا أمام خيتافي اول أمس السبت.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكاتالونية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ديمبيلي أكدت إصابته في عضلة ساقه اليسري، وأنه سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

يذكر أن ديمبلي انتقل لصفوف البلاوغرانا هذا الصيف قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة تاريخية، هي الأغلى في تاريخ النادي، بلغت 105 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.