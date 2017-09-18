فوج إطفاء حلب يسيطر عل حريق ضخم استمر 15 ساعة (صور)

فوج إطفاء حلب يسيطر عل حريق ضخم نشب في مستودع للمواد البلاستيكية بالتعاون مع مجلس المدينة

سيطر فوج إطفاء حلب بالتعاون مع مجلس المدينة، على حريق ضخم، نشب أمس الأحد، داخل مستودع للمواد البلاستيكية والمطاطية، في حي الشيخ طه، في مدينة حلب.

وقالت صحيفة البعث النظامية، إن الحريق استمر أكثر من عشر ساعات، ونقلت عن قائد فوج إطفاء حلب، العقيد طلال برازي “أن الحريق استمر عدة ساعات، نظراً للمساحة الواسعة للمستودع، وهي 650 متراً مربعاً”.

وأوضح برازي أنه “تمت الاستعانة أيضاً بصهاريج من مجلس مدينة حلب، لمنع امتداد النيران للأبنية السكنية المجاورة”.

وتعرض عدد من عناصر الفوج لحالات اختناق أثناء مشاركتهم في إطفاء الحريق، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي الإسعافات، وما يزال أحدهم قيد المتابعة الصحية”.