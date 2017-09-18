في تهديد ضمني لكردستان .. تركيا تجري مناورة عسكرية على الحدود مع العراق

في تهديد ضمني لكردستان .. تركيا تجري مناورة عسكرية على الحدود مع العراق

أعلنت تركيا إجراء مناورات عسكرية على الحدود مع العراق في تهديد ضمني، قبل أسبوع من استفتاء على استقلال أكراد العراق طالبت أنقرة بإلغائه.

وقال الجيش التركي في بيان، إن القوات المسلحة بدأت المناورات ،اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،يوم السبت، إن الاستفتاء المقرر يوم الـ25 من سبتمبر/ أيلول مسألة أمن قومي، وحذر من أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه.

وحثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق شبه المستقل على إلغاء الاستفتاء معبرة عن قلقها من أن يؤدي لزيادة التوترات وصرف الانتباه عن الحرب على تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أمس الأحد،، إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الجاري، لبحث مخاوفهما بشأن الاستفتاء.

وقال الجيش التركي في البيان، إن عملياته التي تستهدف الجماعات المتشددة في منطقة الحدود مع العراق ستستمر في الوقت نفسه مع المناورات.(REUTERS)