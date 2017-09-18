قطر تبرم اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة

أبرمت دولة قطر اتفاقاً مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، في اتفاق دفاعي هو الثاني الذي تعقده الدوحة منذ اندلاع الأزمة بينها وبين الدول الأربع المقاطعة.

ووقع وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والبريطاني مايكل فالون في الدوحة، خلال زيارة العطية للعاصمة البريطانية لـ”تعزيز تعاون قطر وبريطانيا في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب”، وفقاً لبيان حكومي قطري،نشرته شبكة ٢٤ مساء أمس الأحد، اتفاقية تقضي ببيع بريطانيا قطر الطائرات المقاتلة، بحسب بيانات نشرتها لندن.

وكانت منظمة الدفاع والأمن البريطانية، أعلنت أن قطر أصبحت ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، وزاد إنفاقها العسكري بشكل كبير منذ عامين.

ويأتي اتفاق بيع الطائرات بعد فترة تفاوض طويلة، وكان فالون أعلن أن الاتفاق “بات على الطاولة”.

وذكر التقارير الصعود المفاجئ لقطر كدولة مستوردة للسلاح وأنها أي قطر زادت من وارداتها من السلاح بنسبة اقتربت من 300% بين العامين 2012 2016.

ويأتي الاتفاق بعد صفقة شراء كبيرة من أمريكا أعلنت في يونيو (حزيران) وتقضي بتزويد قطر بطائرات مقاتلة إف – 15 مقابل 12 مليار دولار، كذلك أبرمت قطر في 2016 اتفاقاً لشراء 24 مقاتلة من طراز داسو رافال من فرنسا في صفقة بقيمة 6.7 مليارات دولار.