قميص جديد من ” نايك ” بتقنية ” NIKECONNECT “

صرحت شركة #نايك ورابطة السلة الأمريكية NBA، عن الابتكار الجديد لأزياء المشجّعين من خلال طرحها أول قميص NBA المتصل بالإنترنت.

وجاء هذا بعد الإعلان عن الشراكة بين NIKE وNBA التي أُعلن عنها في يونيو (حزيران) 2015 بموسم 2017-2018، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، في هذا الإطار تم الكشف عن تكنولوجيا القميص الجديدة NikeConnect التي تمكن المستهلكين الوصول إلى أحدث المعلومات والمحتوى الرقمي عن نجوم ومنافسات كرة السلة.

ويتيح هذا الابتكار الذي يجمع بين الأزياء والتكنولوجيا الرقمية والذي سيتمّ إطلاقه في 29 سبتمبر (أيلول) لأعضاء NikePlus ومشجّعي NBA الوصول إلى منتجات استثنائية ومحتوى يتناسب مع تفضيلاتهم وتجارب حصرية من خلال شعار NikeConnect الظاهر على رقعة القميص البارزة.