كريستيانو رونالدو يصطحب صديقته إلى البرتغال لساعتين فقط !

عاد هداف #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة، لكن لمدة ساعتين فقط.

وحضر رونالدو مباراة فريقه القديم سبورتينغ لشبونة أمام ضيفه تونديلا من أرض الملعب مساء السبت الماضي.

و غاب رونالدو عن مواجهة ريال مدريد أمام مضيفه ريال سوسيداد امس الأحد التي انتهب بفوز الملكي بسبب عقوبة الإيقاف، ليستغل الفرصة ويتوجه إلى لشبونة لمشاهدة فريقه القديم.

وحضر رونالدو المباراة رفقة صديقته جورجينا رودريغز، وتلقى استقبالاً حافلاً من الجماهير، التي رددت اسمه عدة مرات.

وانتهت المباراة بفوز سبورتينغ لشبونة 2-0 ، ليحقق فوزه السادس على التوالي، ويعزز صدارته للمسابقة برصيد 18 نقطة. ( DPA )