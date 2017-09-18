كشف أسباب طلاق جانيت جاكسون و زوجها الملياردير القطري

شغلت أخبار مغنية البوب الأميركية، #جانيت_جاكسون الصحافة العالمية خصوصا بعد زواجها من الملياردير القطري #وسام_المانع ، وإنجابهما لطفل ثم طلاقهم بعد ذلك.

وفي تفاصيل جديدة كشف شقيق جانيت جاكسون عن الأسباب التي دفعتها للطلاق من زوجها السابق رجل الأعمال القطري وسام المانع موضحاً في حواره مع مجلة People، أن حياتها معه كانت كالجحيم بحيث أنها كانت تتعرض للإساءة اللفظية منه باستمرار.

وأكد ستيفن راندال المعروف بـ “راندي جاكسون” أنه كان أول شخص حثّها على اتخاذ خطوة الطلاق بعد أن سئم من تصرفات صهره.

وقال إنه “كان يتألم لحالها لأنها كانت تعيش كالسجينة في بيتها الزوجي وتحتمل الإهانة طيلة فترة حملها، إلا أن الأمور لم تبلغ حد الاعتداء الجسدي”.

وأكد أن المانع كان يجبر شقيقته على ارتداء تلك الملابس المحتشمة في حفلاتها، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، واعتبر أن الطلاق خطوة إيجابية لها وللعائلة، وشدد على أن الخلاف بينهما لم يقع بسبب اختلاف الأديان، لأن القضية في عمقها شخصية.

وأشار إلى أن جانيت بكت على المسرح في هيوستن عندما أدت أغنية What About التي تتحدث عن العنف الأسري لأنها تذكُّرت إساءة زوجها السابق لها.

يُذكر أنّ جانيت جاكسون أكّدت خبر الانفصال في نيسان الماضي.

وتزوجت مغنية البوب العالمية من رجل الأعمال القطري وسام المانع، عام 2012، لكن علاقتهما لم تدم طويلاً ، فقد انفصلا في وقت سابق من هذا العام، بعدما يقارب خمس سنوات من الزواج وإنجاب طفل.