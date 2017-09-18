” مختار ” في مدينة حماة يشيد مخالفة فوق سطح أحد المشافي !

قالت وكالة أنباء النظام سانا، إن محافظ حماة محمد الحزوري، أوعز لرئيس مجلس المدينة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق مخالفة بناء ارتكبها مختار حي الباشورة، على أسطح أحد المشافي المجاورة لمكتبه، في حي أبي الفداء.

وبحسب الصحيفة فإن المحافظ لاحظ خلال جولة تفقدية لحي أبي الفداء، وجود المخالفة، مشدداً “على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن”.

ولم تشر الوكالة أو وسائل إعلام النظام إلى طبيعة المخالفة، إلا أن صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام اكتفت بالإشارة إلى أن المختار أعاد بناء المخالفة، بشكل مخفي، بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق، من قبل ورشات الهدم في مدينة حماة.