مدرب فولفسبورغ أول ضحايا الدوري الألماني

أقال نادي فولفسبورغ الالماني لـ #كرة_القدم مدربه اندريس يونكر من منصبه، بعد النتائج السيئة التي حققها باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

ولم يحصد فولفسبورغ (بطل عام 2009)، الذي نجا من الهبوط في نهاية الموسم الماضي من خلال الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية، سوى 4 نقاط في اربع مباريات هذا الموسم.

وعلل المدير الرياضي في النادي اولاف ريبه القرار بقوله: “كان الامر الحاسم في قرارنا ليس الانطباع الذي خلفته المباراة الاخيرة ضد شتوتغارت، بل نظرتنا الى عدم تطور اداء الفريق الذي قمنا بتجديده خلال الصيف”.

واضاف: “نريد توجيه الشكر الى اندريس يونكر وجهازه الفني الذي انقذنا في اللحظة الاخيرة من الهبوط الموسم الماضي”.

وتابع: “لدينا مباراتان صعبتان خلال هذا الاسبوع، ولا نريد تعيين مدرب موقت بل سنقوم بتعيين مدرب بصفة رسمية بشكل سريع”.

ويلتقي فولفسبورغ مع فيردر بريمن على ملعبه، غدا الثلثاء، قبل ان يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل.(AFP)