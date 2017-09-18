مشكلة جديدة تواجه باريس سان جيرمان بسبب نيمار

أقر نادي #باريس_سان_جيرمان ، وجود مشكلة سوف يواجهها في المستقبل القريب، وهي نفاد قمصان لاعبه ​نيمار​، بعد أن باع الفريق 120 ألف قميص في الشهر الحالي.

وكان نيمار انتقل إلى الدوري الفرنسي قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأعلن الفريق الفرنسي أن قيمة القمصان التي تم بيعها هذا الشهر وصلت إلى 8 ملايين يورو.

أكدت صحيفة دايلي ميل، بحسب النشرة الرياضية، أن نسبة مبيعات الفريق ارتفعت 75 % نسبة إلى نفس التوقيت العام الماضي.