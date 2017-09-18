مشكلة جديدة تواجه باريس سان جيرمان بسبب نيمار
أقر نادي #باريس_سان_جيرمان ، وجود مشكلة سوف يواجهها في المستقبل القريب، وهي نفاد قمصان لاعبه نيمار، بعد أن باع الفريق 120 ألف قميص في الشهر الحالي.
وكان نيمار انتقل إلى الدوري الفرنسي قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأعلن الفريق الفرنسي أن قيمة القمصان التي تم بيعها هذا الشهر وصلت إلى 8 ملايين يورو.
أكدت صحيفة دايلي ميل، بحسب النشرة الرياضية، أن نسبة مبيعات الفريق ارتفعت 75 % نسبة إلى نفس التوقيت العام الماضي.
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