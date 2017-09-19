أتلتيكو مدريد يتقدم بأكبر عرض في تاريخه لضم دييغو كوستا

كشفت تقارير إخبارية عن تقدم #أتلتيكو_مدريد بعرض قديم لشراء مهاجم #تشيلسي ، #دييغو_كوستا ، اللاعب السابق لـ “الروخيبلانكوس”، بهدف استقدامه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة ماركا أن النادي المدريدي قدم عرضاً قيمته 55 مليون يورو، إضافة لـ10 ملايين كمتغيرات إلى “البلوز”، لإنهاء صفقة كوستا، والذي كان غادر أتلتيكو في صيف 2014 متجهاً إلى نادي العاصمة اللندنية.

وأوضحت أن الصفقة حال إتمامها المرتقب، ستكون هي الأغلى في تاريخ النادي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، والمعاقب بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد لنهاية العام الجاري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان من المنتظر، بحسب الصحيفة، أن يصل كوستا (28 عاماً) إلى مدريد هذا الأسبوع، لحضور مباراته الافتتاحية على ملعبه الجديد، واندا متروبوليتانو، السبت الماضي أمام ملقا، والذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف للفرنسي أنطوان غريزمان، تمهيداً للانضمام للأتلتي، لكن المفاوضات تعثرت مجدداً بسبب الجانب المادي.

ولايزال كوستا مقيماً في البرازيل، في مدينة لاغارتو مسقط رأسه، رغم أنه يمثل إسبانيا، بعيداً عن تشيلسي بعدما أخرجه المدرب أنطونيو كونتي من حساباته، ليكمل 98 يوماً على آخر مباراة شارك بها مع المنتخب الإسباني ضد مقدونيا. ( EFE )