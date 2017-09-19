ألمانيا : القبض على عراقيين و سوري بشبهة الانتماء لـ” منظمة إرهابية أجنبية “

أفاد الادعاء العام الألماني أنه تم إلقاء القبض على سوري اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر 2017) في ولاية شليسفيغ هولشتاين وعلى عراقيين اثنين يوم أمس الاثنين في ولاية برلين. ويواجه الثلاثة تهم من بينها عضوية منظمة إرهابية أجنبية. ويقبع ثلاثتهم الآن في الحبس الاحتياطي.

وحسب معلومات الادعاء العام فإن أحد العراقيين (31 عاماً) قد انضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في تموز/يوليو 2014، إن لم يكن قبل ذلك التاريخ. وقد أقدم المذكور مع أعضاء آخرين في التنظيم على قتل امرأتين شيعيتين وشارك بشنق ضابط عراقي. ويواجه بالتالي تهمة ارتكاب جرائم حرب. وبعد وصوله إلى ألمانيا في تموز/يوليو 2015 حاول ضم أعضاء للتنظيم الإرهابي وإقناع عراقيين بتنفيذ عمليات انتحارية.

ويواجه العراقي الآخر (19 عاماً) تهمة عضوية تنظيم إرهابي وارتكاب جرائم حرب بعد مشاركته بشنق الضابط العراقي وشتمه والبصق عليه.

أما السوري (24 عاماً) فيواجه تهم الانضمام لعدة منظمات إرهابية أجنبية كـ “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” و”داعش”. وفي صيف 2015 كلفه تنظيم “الدول الإسلامية” بالسفر لأوروبا، التي وصلها في العاشر من آب/أغسطس، والكلام دائماً للادعاء العام الألماني.(AFP)