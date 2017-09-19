ألمانيا : شرطة ” هايلبورن ” تقول إنها قبضت على سوري قام بـ ” فعل فاضح ” في المترو

كشف مركز الشرطة الاتحادية، بمدينة هايلبورن، بولاية فورتمبيرغ، الألمانية، عن هوية الرجل الذي قام بجريمة “فعل فاضح” في المواصلات العامة، بعد أن كان مجهولاً لفترة طويلة.

وقال موقع “بريسه بورتال” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تمكنت من معرفة الفاعل وهو سوري الجنسية، وذلك بمساعدة الصور.

وأضاف نقلاً عن الشرطة، أنه في العاشر من تموز 2017، اتهم الشاب (26 عاماً) بإخراج عضوه الذكري عدة مرات من سرواله، ومن ثم قام بالاستمناء في المترو، على خط S42، الواصل بين بلدة هاسمر سهايم، ومدينة هايلبورن.

وقام شاب (21 عاماً) كان في القطار ذاته، بالإبلاغ عن الحادث، وتقدم بشكوى لمركز الشرطة الاتحادية، بمدينة هايلبرون.

ويواجه الشاب السوري الذي أقر بفعلته (لم يذكر اسمه)، قضية جنائية مفادها “القيام بفعل فاضح”.