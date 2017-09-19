إسكتلندا : جسر يقتلع سقف حافلة بطابقين و يجرح ركابها

أصيب ثمانية أشخاص بجروح، بعد أن اقتلع جسر سقف حافلة مألفة من طابقين عندما اتخذ السائق مساراً خاطئاً ومر تحت الجسر المنخفض.

وذكرت صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، بأن حادثاً أليماً وقع لحافلة بطابقين تحت جسر في مدينة أدنبرة الاسكتلندية، نجم عنه اقتلاع سقف الحافلة وسقوطه على الأرض بالإضافة إلى إصابة 8 ركاب.

ويعتقد أن السائق فشل في تقدير المسافة المسموح بها للمرور تحت الجسر، على الرغم من وجود يافطة كبيرة تحدد ارتفاع المركبات التي تمر تحت الجسر بـ 12 قدماً، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد تم استدعاء الطوارئ إلى مكان الحادث في الساعة الثالثة والنصف من مساء الأحد، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما تولت إدارة الطرق إخلاء الحافلة المتضررة.

وتقول التقارير إن إصابات الركاب كانت طفيفة ولا تمثل أي خطر على حياتهم، وأنهم خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج المناسب، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.