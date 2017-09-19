” إنستغرام ” تدعم تشغيل أصوات مقاطع الفيديو تلقائياً

أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير #إنستغرام تحديثاً جديداً يجلب ميزة التشغيل التلقائي لأصوات مقاطع الفيديو، بعد أن كانت جميع الأصوات تُكتم تلقائياً بهدف تجنيب المستخدمين الإحراج خاصةً في الأماكن العامة.

ورصد موقع “تك كرنتش” المعني بشؤون التقنية الميزة الجديدة ليحصل بعدها على تأكيد من إنستغرام بشأنها، إذ قالت الشركة “هذا تحديث جديد أصدرناه حديثاً”.

وقالت شبكة ” 24 ” الإماراتية نقلاً عن الموقع إن الميزة الجديدة تشمل كلاً من مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون، وكذلك الإعلانات المرئية. وأوضح أن الأصوات تبقى مكتومة تلقائياً حين تشغيل التطبيق، ولكن بعد النقر على أي مقطع فيديو لتشغيل صوته، فإن أي مقطع فيديو بعده خلال نفس الجلسة سيُشغل صوته تلقائياً، ما يعني أنه في حال إغلاق التطبيق سوف يتعين على المستخدم النقر على أول مقطع فيديو لتفعيل الصوت.

يُشار إلى أن الحال في السابق كانت أن تكتم إنستاجرام أصوات الفيديو تلقائياً، ويمكن للمستخدمين تشغيله عن طريق النقر على مقطع الفيديو. وكان المستخدم يضطر للنقر على كل مقطع فيديو يريد تشغيله.

ووفقًا للموقع فإن إنستغرام حافظت على الإعدادات الافتراضية للتطبيق، أي أن الصوت يبقى مكتوماً حين تشغيله أول مرة، ثم إنه في حال قام المستخدم بكتم صوت آخر فيديو يشاهده، فإن جميع الفيديوهات التالية ستبقى مكتومة الصوت.

وأضاف الموقع أن فيديوهات ميزة القصص من إنستغرام لا تزال تلتزم بإعدادات الجهاز، ما يعني الصوت يشتغل تلقائياً في حال كانت إعدادات الصوت الخاصة بالجهاز فعالة، أما في حال كان الجهاز صامتًا فسوف تبقى الفيديوهات صامتة أيضاً.

ويُعتقد أن خطوة إنستغرام الجديدة تستهدف إرضاء كل من المستخدمين والمعلنين على حد سواء، إذ إن تشغيل أصوات إعلاناتهم تلقائياً، سيشجع المستخدمين على إكمال الإعلانات.