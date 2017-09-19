الإمارات : محاكمة طيار عربي بتهمة استدراج فتاة و اغتصابها

شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة #الشارقة الابتدائية في #الإمارات بمحاكمة طيار يحمل جنسية عربية، بتهمة استدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم “ط” تهمة “الاغتصاب والاعتداء وشرب الخمر وهو مسلم بالغ عاقل” بحسب ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن “المتهم وهو شاب عربي الجنسية يبلغ من العمر 34 عاماً واقع المجني عليها وهي آسيوية الجنسية بالإكراه، حيث استدرجها إلى مكان سكنه وأغلق عليها الباب وأدخلها إلى إحدى الغرف وواقعها مواقعة الأزواج دون رضاها”.

وورد في الإفادة التي قدّمتها المجني عليها للنيابة العامة، أنها” تعرّفت على المتهم في نادٍ ليلي، وأنه أخبرها بأنه طيار وظهر كشخصية محترمة وعرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته”، بحسب الصحيفة.

وقالت إنها “وافقت على عرضه، لكنها فوجئت بوصولهم إلى الشارقة، حيث أنزلهما صديقه أمام بناية، وقام المتهم بانتزاع هاتفها وعندما ركضت خلفه لأخذه قال لها إنه سيعطيها إياه داخل الشقة، وعند دخولهما أغلق الباب واغتصبها بعد أن صفعها على وجهها”.

وتابعت الضحية، بحسب الإفادة، أنها “غافلته وتسللت إلى الخارج حيث استنجدت بامرأة في الطابق الذي يعلوها تصادف وقوفها هناك وأشارت عليها بإبلاغ الشرطة”.