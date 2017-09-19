الجيش الإسرائيلي : صاروخ من طراز ” باتريوت ” استخدم لإسقاط طائرة أطلقت من مطار عسكري في دمشق

الجيش الإسرائيلي : صاروخ من طراز ” باتريوت ” استخدم لإسقاط طائرة أطلقت من مطار عسكري في دمشق

أعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء انه اعترض طائرة بدون طيار حاولت اختراق المجال الجوي الاسرائيلي فوق الجولان السوري المحتل وتم اعتراضها بصاروخ من نوع باتريوت.

وقال جوناثان كونرايسوس الناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس “ان اسرائيل اعترضت طائرة بدون طيار من انتاج ايراني اطلقها حزب الله، من مطار عسكري في دمشق”.

وأضاف ان الطائرة “أقلعت قبل 50 دقيقة من مطار عسكري في دمشق بهدف الاستطلاع لحزب الله واخترقت المناطق الحدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان”.

وتابع “تم استدعاء مقاتلات لكنه تقرر اعتراضها بصاروخ من نوع باتريوت، وقد أصاب الطائرة وأسقطها”.

وأوضح “حسب تقديرنا فقد سقطت الطائرة في منطقة الحميدية في القنيطرة. وهذه ليست المرة الاولى لمثل هذه المحاولات”.

بدوره أكد الجيش الاسرائيلي في بيان انه “لن يسمح باي شكل من الاشكال بخرق واقتراب عناصر ارهابية ايرانية او حزب الله او ميليشيات شيعية او جهادية الى منطقة الحدود في الجولان”.

وأضاف “سيتحرك الجيش في مواجهة أي تحرك لمثل هذه العناصر بشكل قاطع وواضح” مؤكدا انه لن يسمح “باقترابها من الحدود”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي حالة التأهب في المنطقة الشمالية، تحسبا لاي تطورات قد تطرأ في المنطقة. (AFP)