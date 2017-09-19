السعودية : الملك سلمان يوجه بتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا.

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الثلاثاء، صدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمركز بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار أمريكي مبادرة منه لما يتعرض له مهجرو الروهينجا الفارين من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب.

وجاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب لقاء الدكتور الربيعة بمقر مجلس النواب الأمريكي في واشنطن مع أعضاء المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ولجنة التعاون بين الشراكات الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الربيعة إلى أن المركز نفذ المرحلة الأولى لمشروع توطين نازحي ولاية “راخين” في محافظات (ماروك – يو، ومينبيا، وكيوكتاو، وبوكتاو) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تقديم دعم مجتمعي لمواجهة الأزمات، وإحداث تنمية زراعية، تجعل المستهدفين البالغ عددهم (17.500) فرد في 35 قرية قادرين على كسب العيش.

وأوضح: “إن المركز يعدّ مشروعاً لدعم مهاجري الروهينجا في ماليزيا، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور”.

كما ناشد الربيعة الأمم المتحدة ودول العالم أن تقوم بالضغط على حكومة اتحاد ميانمار لوقف التهجير القسري للروهينجيين، وإعادة المهجرين منهم إلى ديارهم، مهيباً بالمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والدولية تجاههم.