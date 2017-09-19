السعودية : نأمل تراجع بارزاني عن استفتاء استقلال إقليم كردستان

أعرب وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يقبل رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني الوساطات الدولية لحل الأزمة الناجمة عن سعي الإقليم لتنظيم استفتاء للانفصال عن العراق.

وقال السبهان في تغريدة له بموقع “تويتر” اليوم: “اتطلع لحكمة وشجاعة الرئيس مسعود برزاني بقبول الوساطات الدولية لحل الأزمة الحالية ضمن مقترحات الأمم المتحدة وتجنيب العراق أزماتٍ هو بغنى عنها”.

وتغريدة السبهان ،بحسب موقع ارم نيوز ، أوضح موقف رسمي سعودي حتى الآن بشأن معارضة المملكة لخطوة الاستفتاء المثير للجدل.

يأتي ذلك عقب زيارة الوزير السعودي السبهان إلى إقليم كردستان ولقائه رئيسه مسعود برزاني، الأحد الماضي، إذ أفادت رئاسة الإقليم بأن السعودية أبدت استعدادًا للتوسط وتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل.