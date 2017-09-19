السلطات الألمانية تفقد أثر 50 مهاجرا بعد إنقاذهم من أيدي مهربين في شاحنة تركية

السلطات الألمانية تفقد أثر 50 مهاجرا بعد إنقاذهم من أيدي مهربين في شاحنة تركية

قال مدير مركز استقبال للمهاجرين إن السلطات الألمانية فقدت، اليوم الإثنين، أثر نحو 50 عراقيا بعد 24 ساعة على إنقاذهم من أيدي مهربين في شاحنة على الحدود البولندية.

وقال مدير مركز استقبال طالبي اللجوء في آيزنهوتنشتات شرقي ألمانيا، فرانك نورنبرغر إن “الغرف فارغة”.

ولم يبق إلا اثنان من الخمسين مهاجرا، الإثنين، في آيزنهوتنشتات، الأول قاصر وصل بمفرده إلى ألمانيا، والثاني اختبأ تحت سريره.

وأكدت وزارة الداخلية الإقليمية في براندبورغ حادثة الاختفاء.

وكانت قد أوقفت الشرطة، ليل السبت الأحد، شاحنة مسجلة في تركيا، يختبئ بداخلها 50 شخصا، قالوا إنهم عراقيون، في شرق البلاد على الحدود الألمانية البولندية.

وتم استجواب السائق التركي ومتواطئ سوري.

وبين الخمسين مهاجرا الذين لم يكن لديهم بطاقات هويات، 17 قاصرا.

واكتشفت السلطات بعد التحقيق أن بعضهم قدم طلب لجوء في رومانيا وبلغاريا.

يشار إلى أن الاتفاق الأوروبي الموقع في دبلن ينص على أن الدولة التي يقدم المهاجر فيها طلب لجوئه مسؤولة عن النظر في وضعه.(DPA)