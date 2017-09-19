الممثلة المصرية شيرين رضا : أصوات بعض المؤذنين تدفع السامع إلى الكفر !

19 سبتمبر، 2017
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قالت الممثلة المصرية، #شيرين_رضا ، إن “بعض المؤذنين صوتهم يُكفّر”، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأبدت الممثلة المقيمة بمصر رأيها في صوت المؤذنين قائلة: “إنه من اللازم توحيد صوت الأذان وبسرعة لأن صوت بعض المقرئين يكفر البني آدمين”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الممثلة مع تغريدتها، إذ رأى أحد المعلقين أن دور المؤذن ليس إمتاع الناس بصوته بل إخبارهم بموعد الصلاة، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، واتفقت إحدى المتابعات مع شيرين رضا، قائلة: “إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بلال ليؤذن بفضل صوته الجميل”.

وعبّر أحد المعلقين عن انزعاجه من تغريدة الممثلة قائلاً: “كيف نستهزئ بأطول الناس أعناقاً يوم القيامة”.

يشار إلى أن اسم الممثلة شيرين رضا، وهي طليقة الفنان عمرو دياب وأم ابنته الأولى نور، أصبح متداولاً في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، بعد انتشار أخبار زواجه من الممثلة دينا الشربيني.

 

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رأيان على “الممثلة المصرية شيرين رضا : أصوات بعض المؤذنين تدفع السامع إلى الكفر !”

  2. انا اقر ان بعض المؤذنين ذو اصوات منفرة ويجب ان لا يسمح لهم برفع الاذان ولكن ليس لدرجة الكفر ايتها المحترمة ومن يريد ان يكفر هو حر ولكن لا نقبل منه وضع سبب تافه كهذا
    اما اصوات حضرتكم التي تسبب لنا الغثيان واحيانا الاقياء فهل تجلب الايمان يجب ان تستحي انت وامثالك بالتهجم على الدين لاسباب خاصة بكم وتافه دائما
    امنتم ام كفرتم فلكم دينكم ولنا دين وليس من حقنا ان نحاسبكم ولكن من حقنا ان نكفر بفنكم الهابط الواطي

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