باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدير الإعلام الرقمي لنادي برشلونة !

تناولت صحيفة “سبورت” الكتالونية على صفحتها الإلكترونية، عملية سرقة أخرى قام بها #باريس_سان_جيرمان الفرنسي من #برشلونة الإسباني، بعد أن قام بالتعاقد مع أحد المسؤولين في البرسا.

وقال سبورت إن باريس سان جيرمان قام بالتعاقد مع مدير الإعلام الرقمي في النادي الكاتالوني، والذي يدعى روسيل ستوبفورد، على الرغم من المدة القصيرة التي قضاها الأخير مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة في عنوانها: “سرقة أخرى من سان جيرمان لبرشلونة”، عقب نجاح النادي الباريسي في إقناع البرازيلي نيمار على الرحيل عن برشلونة، والانضمام إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ولم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت مدير الإعلام الرقمي إلى الرحيل عن برشلونة، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، في الوقت الذي أشارت فيه “سبورت” أن النادي الكاتالوني بدأ بالفعل في البحث عن بديل لروسيل.

وأضافت الصحيفة أن تعاقد سان جيرمان مع مدير الإعلام الرقمي للنادي الكاتالوني، يأتي ضمن خطة وضعها من أجل إطلاق موقع إلكتروني جديد للنادي، إلى جانب تطبيق خاص بالهواتف المحمولة.