بالفيديو .. مزارع هندي يؤدي حركات مدهشة بجرار ضخم

ذاع صيت مزارع هندي على الإنترنت بعدما قام بنشر مقطع فيديو على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مهاراته في أداء حركات مدهشة بجرّار ضخم.

ويمارس غاغي بانسرا (21 عاماً) هواية غريبة من نوعها منذ أربع سنوات، تتمثل في القيام بحركات مدهشة بجراره أثناء العمل في الحقل، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبإمكان المزارع الشاب الذي ينحدر من إقليم البونجاب الهندي، بأن يقوم بمناورة خطيرة بجراره على عجلاته الخلفية، والسير به لمسافة 100 متر داخل الحقل.

وقال غاغي متحدثاً عن تجربته “إنها تجربة مثيرة جداً، أشعر بأنني في عالم آخر عندما أمارس هذه الحركات”. وأضاف “لقد فشلت فشلاً ذريعاً في اليوم الأول لأن الجرار كان ثقيلاً جداً ولم يرتفع أبداً عن الأرض”.

وكان غاغي يحلم بامتلاك دراجة نارية في سن المراهقة ليتمكن من تأدية هذه المناورات والحركات عليها، إلا أن حالة والده المادية لم تسمح له بتحقيق هذا الحلم. لذا قرر أن يستغل شغفه في تطبيق ما حلم به على الجرار الضخم.

وعندما ترك المدرسة، بدأ غاغي بمساعدة والده في الحقل، وقبل أربع سنوات بدأ بالتمرن على أداء حركات خطيرة بالجرار.

من الجدير بالذكر بأن الناس يأتون من قرى بعيدة ليشاهدوا أداء غاغي المدهش، وأن الشاب المغامر يحصل على عروض كثيرة من منظمي معارض الآليات الثقيلة لتقديم أدائه أمام الزوار.