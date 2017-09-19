بعد فالبوينا .. نجم فرنسي جديد ضحية للابتزاز

كشفت إذاعة فرنسية أن لاعب #باريس_سان_جيرمان ، لايفن كورزاوا، كان ضحية محاولة ابتزاز هذا الصيف بمقطع مصور، يظهر فيه الظهير الفرنسي الدولي وهو يوجه سباباً لمدرب المنتخب، ديدييه ديشامب.

وكشفت إذاعة “أوروبا 1″، محاولة ابتزاز كورزاوا بمقطع مصور على هاتف محمول تم تسجيله له في حانة بباريس، بينما كان يدلي بتعليقات وإشارات مهينة لديشامب، أمام مجموعة من الأصدقاء، وقع في أيدي مجرمين.

ووفقاً لعدة مصادر، ألقت الشرطة القبض على 4 أو 5 من أعضاء عصابة إجرامية، متورطين (بعضهم داخل الحبس الاحتياطي) في محاولة ابتزاز اللاعب والحصول على نحو 200 ألف يورو مقابل عدم تسريب المقطع.

وبمجرد تواصل المجرمين مع كورزاوا، أبلغ الشرطة التي تمكنت بدورها من إيقاع المجرمين.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عاماً كان يمزح على الأرجح حينما تم تسجيل المقطع له، نظراً لأنه كان في حفلة وسط أصدقائه.

وتتشابه قضية كورزاوا التي تتواجد الآن لدى محكمة فرساي، مع الفضيحة التي تطال اثنين من لاعبي المنتخب الفرنسي، وبالأخص مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، المتورط في شبهة صلته بالقائمين على ابتزاز زميله بالمنتخب ماتيو فالبوينا بمقطع إباحي له مع صديقته السابقة في 2015. ( EFE )