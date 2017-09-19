ترشيح طبيب سوري لجائزة عالمية تمنح لشخصيات قدمت مجهودات كبيرة في خدمة اللاجئين و النازحين خلال الحروب

قالت وسائل إعلام موالية، إن االمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اختيارها الدكتور الطبيب إحسان عز الدين ليكون من المرشحين لجائزة “نانسن” للاجئين من بين خمسة أسماء على مستوى العالم.

و”نانسن” جائزة إنسانية تأسست عام 1954 تخليداً لذكرى المفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين فريدجوف نانسن، وتمنح سنوياً لتكريم أشخاص تفانوا في خدمة النازحين جراء الحروب والصراعات.

واختارت المفوضية الطبيب عز الدين من المرشحين لعمله الإنساني الطبي، حيث قدرت أنه قدم الرعاية الطبية لنحو 100 ألف نازح داخلياً على مدى سبع سنوات.

وقالت صحيفة “البعث” الناطقة باسم النظام، إن عز الدين يحافظ ضمن عيادة صغيرة بمدينة جرمانا، ورغم سنواته السبعين، على حضوره الدائم وسط مرضاه من 12 إلى 16 ساعة يومياً، منذ تخرجه من كلية الطب بجامعة دمشق-اختصاص داخلية وأطفال عام 1968 وحتى اليوم.

ويوزع الطبيب السبعيني وقته بين علاج المرضى في العيادة والإشراف على عمل الجمعية الخيرية الاجتماعية في جرمانا والتي تسعى منذ تأسيسها قبل 15 عاماً الى إعانة الفقراء واليتامى والأرامل والمحتاجين، بحسب المصدر ذاته.

وتعليقاً على الجائزة يقول عز الدين: “لا أعرف تفاصيل عنها، لكن ما أدركه تماماً أنها لن تغيرني، بل سأواصل تقديم الخدمة للمرضى بأقل تكلفة ممكنة وهذه هي جائزتي”.