تعرف على أفضل و أسوأ الأطعمة قبل النوم

تعرف على أفضل و أسوأ الأطعمة قبل النوم

الأرق وعدم الاستغراق في النوم بعمق من الأمور التي تؤثر على الصحة أكثر مما نعرف، فهناك أدلة على ارتباط نقص النوم بالسكري والسمنة وبالتالي أمراض القلب، إلى جانب التأثير على مستوى النشاط والتركيز والتوتر في اليوم التالي.

إليك أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها خلال ساعتين قبل النوم بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية:

*أفضل الأطعمة:

– الكرز: تعتبر دراسات عديدة الكرز أفضل طعام يمكن تناوله في المساء قبل النوم، لأنه يحتوي على الميلاتونين بشكل طبيعي، وهو المادة التي تساعد على النعاس والنوم بعمق.

– حبوب الإفطار: على الرغم من اسمها إلا أن حبوب الإفطار (السيريال) وجبة خفيفة صحية قبل النوم لأنها تساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين.

– الديك الرومي: تناول الديك الرومي على العشاء أو شرائح منه كسندويش من الأمور التي تساعد على النوم بعمق، لأن لحم الديك الرومي يحتوي على أحماض أمينية تساعد على إنتاج مادة السيروتونين التي تحسن الحالة المعنوية وتساعد على الاسترخاء.

– الحليب: تناول كوباً من الحليب الدافئ لتشعر بالنعاس بالسهولة قبل موعد النوم.

– الأفوكادو: يمتاز الأفوكادو بأنه غني بالمغنيسيوم، ويساعد تناوله في المساء على استرخاء.

*أسوأ الأطعمة:

– برغر الجبن: هذا السندويش غني بالدهون الحيوانية سواء من الجبن أو اللحم، ويزيد الحموضة إذا تناولته قبل النوم.

– الشوكولا الداكنة: على الرغم من فوائدها الصحية العديدة، إلا أن الشوكولا الداكنة غنية بالكافيين الذي يزيد معدل ضربات القلب، لذا لا يُستحسن تناولها قبل النوم.

– التوابل: أياً كانت الأطعمة، إذا كانت غنية بالتوابل فلا يُنصح بأكلها قبل موعد النوم مباشرة.

– الشيبس: لا تعتقد أن البطاطس الشيبس وجبة خفيفة سهلة الهضم، فالبطاطس المقلية غنية بالدهون غير الصحية التي مصدرها الزيت والحرارة المرتفعة للقلي.

– الصودا: مشروبات الصودا غنية بالكافيين والسكر وتسبب نشاطاً مؤقتاً، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل موعد النوم.