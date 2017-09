تعرف على تطبيق ” فيسبوك ” الجديد ” Bonfire ”

أفاد موقع إلكتروني تقني أن تطبيق الدردشة المرئية الجماعية “بونفاير Bonfire” من “فيسبوك” وصل إلى متجر “آب ستور”، وذلك بعد نحو شهرين من انتشار أخبار عن اختباره.

وكان موقع “ذا فيرج The Verge” المعني بشؤون التقنية قد أفاد في شهر تموز الماضي بأن “فيسبوك” تختبر تطبيقًا جديدًا للدردشة المرئية الجماعية اسمه “بونفاير”، لتؤكد الشركة لموقع “ذا نكست ويب The Next Web أن التطبيق وصل إلى متجر “آب ستور” في الدنمارك.

ونقلت وكالة أنباء آسيا عن موقع “ذا نكست ويب” التقني أن تطبيق “بونفاير” يقدم العديد من المزايا الموجودة في تطبيق الدردشة المرئية الجماعية الذي يستهدف المراهقين “هاوسبارتي” Houseparty، إذ يسمح للمستخدم بإجراء مكالمة فيديو مع عدد من الأشخاص في ذات الوقت.

وأضاف الموقع أن التطبيق يسمح للمستخدمين أيضاً بإضافة مرشحات “فلاتر” على غرار تطبيق التراسل المصور “سناب شات”، إضافة إلى إمكانية مشاركة صور الدردشات عبر “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”ماسنجر”، ويسمح تطبيق “بونفاير” للمستخدمين بإرسال دعوات للأصدقاء للانضمام إلى الدردشات، وذلك عن طريق “مسنجر” و”فيسبوك”.

ووفقاً لآدم بليكر، من شركة تحليلات التطبيقات لدى شركة ت”آبتوبيا” Apptopia، فإن تطبيق الدردشة المرئية الجماعية من “فيسبوك” متاح في الوقت الراهن في الدنمارك فقط، وقد تم تنزيله نحو 2,000 مرة.

