تعرف على قائمة الفائزين بجوائز ” إيمي ” لعام 2017

انطلق حفل توزيع جوائز إيمي الأميركية للأعمال التليفزيونية في دورتها الـ69 لعام 2017 في لوس أنجلوس مساء الأحد ، من مسرح مايكروسوفت وقدمه نجم التوك شو الشهير ستيفن كولبير.

وهذه قائمة أسماء الفائزين بجوائز الفئات الرئيسية للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة:

– أفضل مسلسل درامي: «ذا هاندمايدز تيل» إنتاج شبكة (هولو).

– أفضل مسلسل كوميدي: «فيب» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

– أفضل مسلسل قصير: «بيج ليتل لايز» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

– أفضل فيلم تلفزيوني: «بلاك ميرور: سان جونيبيرو» إنتاج شبكة (نيتفلكس).

– أفضل ممثلة في مسلسل درامي: إليزابيث موس عن دورها في مسلسل «ذا هاندمايدز تيل» إنتاج شبكة (هولو).

– أفضل ممثل في مسلسل درامي: ستيرلينج ك. براون عن دوره في مسلسل «ذيس إز اس» إنتاج شبكة (إن بي سي).

– أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: جون ليثجو عن دوره في مسلسل «ذا كروان» إنتاج شبكة (نيتفلكس).

– أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: آن دود عن دورها في مسلسل «ذا هاندمايدز تيل» إنتاج شبكة (هولو).

– أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: دونالد جلوفر عن دوره في مسلسل «أتلانتا» إنتاج شبكة (إف إكس).

– أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جوليا لويس دريفوس عن دورها في مسلسل «فيب» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

– أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: أليك بالدوين عن دوره في برنامج «ساترداي نايت لايف» إنتاج شبكة (إن بي سي).

– أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: كيت ماكينون – «ساترداي نايت لايف» إنتاج شبكة (إن بي سي).

– أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم: نيكول كيدمان عن دورها في مسلسل «بيج ليتل لايز» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

– أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم: ريز أحمد عن دوره في مسلسل «ذا نايت أوف» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

– أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم: لورا ديرن عن دورها في «بيج ليتل لايز» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

– أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم: ألكسندر سكارسجارد عن دوره في مسلسل «بيج ليتل لايز» إنتاج شبكة (إتش بي أو).

إلى ذلك، تضمنت الكلمة الافتتاحية لمقدم حفل توزيع جوائز #إيمي في دورته رقم 69 لعام 2017، الفكاهي ومقدم البرامج الشهير ستيفن كولبير، كماً كبيراً من الانتقادات اللاذعة للرئيس دونالد ترمب، الذي كان الغائب الحاضر في هذا الحفل السنوي المخصص لتكريم أفضل البرامج التلفزيونية الأميركية. ( AFP )