جوزيه مورينيو يثير الجدل بانتقاد الأندية الإنكليزية

بينما أصبحت أندية الدوري الإنكليزي أكثر اعتماداً على الخطط الدفاعية، أعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي #جوزيه_مورينيو ، عن سعادته بغزارة أهداف فريقه هذا الموسم.

ويتساوى يونايتد في الصدارة مع مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة لكل منهما من 5 مباريات، وسحق إيفرتون 4-0 اول أمس الأحد، كما تغلب على وست هام يونايتد وسوانزي سيتي بالنتيجة ذاتها.

وأعرب مورينيو، الذي تعادل فريقه 15 مرة الموسم الماضي لينهيه في المركز السادس، عن سعادته “بالفارق الواضح” في أسلوب لعب فريقه وقدرته على تحقيق انتصارات لافتة هذا الموسم.

وقال في تصريح لموقع يونايتد الإلكتروني: “أعتقد أن أندية الدوري الممتاز باتت تنتهج أكثر الأساليب الدفاعية.. حيث تلعب العديد من الفرق بـ5 في خط الظهر، بالإضافة الى اثنين أو 3 في وسط الملعب”.

وأضاف: “يتقابل فريقان يلعبان بنفس الطريقة، وتنتهي النتيجة بالتعادل السلبي أو بفوز صعب 1-0”.

وسجل يونايتد 3 من الأهداف الـ4 بعد الدقيقة 80 أمام إيفرتون، بعدما اندفع المنافس هجومياً في المراحل الأخيرة بغية تسجيل أهداف.

وقال مورينيو: “عندما تجد المزيد من المساحات في الملعب فإنك تحاول هز الشباك في الدقائق الأخيرة، وكان إيفرتون تأخر 0-2، ولذلك اندفع للهجوم ومنحنا المزيد من المساحات.. لعبنا بشكل أفضل وسجلنا المزيد من الأهداف”.

وقال مورينيو إنه يتعين على فريقه الآن التركيز على كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث يواجه حامل اللقب منافسه بيرتون ألبيون في الدور الثالث الأربعاء.

وقال المدرب البرتغالي: “كل مباراة صعبة، والمواجهة المقبلة ستكون أمام بيرتون المنتشي بتحقيق نتيجة كبيرة أمام منافس جيد مثل فولهام”. ( reuters )