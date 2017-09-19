داعية مصري: “مينفعش نشتم إسرائيل بصرف النظر عن عدائنا لدولتهم” .. وهذا هو السبب ! (فيديو)

قالت صحيفة “المصري اليوم” المصرية، إن الداعية الإسلامي خالد الجندي، حذر من سب أو شتم كلمة «إسرائيل»، بصرف النظر عن العداء مع دولة الكيان الصهيوني بسبب احتلال المسجد الأقصى، موضحاً أن نبي الله يعقوب اسمه إسرائيل.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الخميس: «مينفعش نشتم إسرائيل، بصرف النظر عن عدائنا ليهم، لأن إسرائيل اسم نبي».