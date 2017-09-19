سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 19 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 19 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 19 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18800 الدولار 514 516 اليورو 613 617 الليرة التركية 151 150 الدرهم الإماراتي 140 141 الليرة اللبنانية 0.339 0.341 الريال السعودي 136 138 الدينار الأردني 727 731

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية