ساكي يعتبر أن الوقت حان لقيام بايرن ميونيخ بتغيير انشيلوتي

اعتبر المدرب الايطالي السابق #اريغو_ساكي ان الوقت حان بالنسبة الى #بايرن_ميونيخ ، بطل الدوري الالماني في المواسم الخمسة الاخيرة، لتغيير مدربه الايطالي #كارلو_انشيلوتي الذي فقد “الحماس والتصميم”.

وقال ساكي (71 عاما) في مقابلة بثتها قناة “سبورت 1” الاثنين على موقعها الالكتروني “لدي انطباع بأن التغييرات ستكون لخير بايرن ميونيخ. انا اشاهد كل مبارياته، ولدي انطباع بان الفريق فقد الحماس (…) لقد كبر، وفقد الشغف والارادة المطلقة. هذه هي الحياة”.

وكان ساكي مدربا لميلان عامي 1989 و1990 عندما احرز الفريق لقب بطولة الاندية الاوروبي (دوري ابطال اوروبا حاليا) مرتين، وكان انشيلوتي حينها لاعبا في الفريق، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وانضم انشيلوتي الى بايرن ميونيخ عام 2016 بعد ان احرز لقب المسابقة الاوروبية ثلاث مرات مع ميلان وريال مدريد الاسباني، لكنه لم يستطع سوى الاحتفاظ باللقب المحلي.

وفي بداية الموسم الحالي، يتعرض المدرب الايطالي لانتقادات، ويؤخذ عليه عدم النجاح في بث الروح لدى لاعبيه والتقوقع في نظام تكتيكي لا يترك مكانا ضمن التشكيلة لبعض اللاعبين المميزين مثل توماس مولر، اضافة الى فقدان السيطرة على لاعبيه في غرف الملابس.

ولا يخفي المسؤولون في بايرن ميونيخ ان هدفهم هو الفوز بدوري ابطال اوروبا، اللقب الذي يغيب عنهم منذ 2013.

وفي بداية مشواره الحالي، فاز بايرن في الجولة الاولى على اندرلخت البلجيكي 3-صفر، وسينتقل الى العاصمة الفرنسي لمواجهة باريس سان جرمان في قمة مباريات المجموعة الثالثة في 27 ايلول/سبتمبر.