صحيفة تركية : جيران يجتمعون على صوت بكاء طفل سوري تركته والدته وحيداً و أقفلت عليه و غادرت لقضاء حوائجها ! ( فيديو )

صحيفة تركية : جيران يجتمعون على صوت بكاء طفل سوري تركته والدته وحيداً و أقفلت عليه و غادرت لقضاء حوائجها ! ( فيديو )

تداولت وسائل إعلام تركية مقطعاً مصوراً، يظهر فيه طفل سوري في الخامسة من عمره، وهو في حالة هلع، حيث تركته والدته وحيداً في المنزل، بعد أن أقفلت الباب عليه، في مدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سكان حي فريد باشا، اجتمعوا على صوت بكاء الطفل السوري رامي، ولازموا الطفل، من خلف قضبان النافذة، إلى أن عادت والدته بعد ساعتين من الغياب.

وقام رامي بتمزيق “الشبك الداخلي” للنافذة ، وطلب المساعدة من الجوار، بعد أن اجتمعوا على صوت بكائه.

وسارع سكان الحي لإبلاغ الشرطة، وحاولوا تهدئة الطفل وإقناعه بأن والدته ستعود قريباً، وبينما كانوا بانتظار وصول الشرطة، وصلت والدة الطفل وهي تحمل أكياساً، وأمامها عربة أطفال يجلس بداخلها طفلها الآخر.

وأسرعت والدته بفتح الباب والدخول، وادعت أنّها اضطرت لتركه في المنزل لأنه كان نائماً، إلّا أنّ الجوار من سكان الحي الأتراك، أكّدوا بأنّها ليست المرة الأولى التي تقفل فيها الأم على أطفالها لتغادره.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كانت الشرطة قد اتخذت أي إجراء بحق الأم.